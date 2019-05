Versunkenes Segelboot wurde aus Schlamm gehievt

Schon im Februar suchten Taucher nach dem kleinen Segelboot. „Es muss im Winter eingebrochen sein“, erzählt Niko Netrval von der Wasserrettung über den nicht alltäglichen Einsatz. Zwar war es leicht zu finden, so einfach herausheben kann man es aber nicht. „Es sind rund 3,5 Meter zum Boden und dort steckte das Boot noch einmal zwei Meter tief im Schlamm!“ Gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren Steindorf und Bodensdorf schafften die Helfer mit einer Seilwinde das in Mitleidenschaft gezogene Fahrzeug an Land.