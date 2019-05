Anifer Blamage beim Letzten kostete „Vize“

„Ohne spielerischen Aufwand kriegt man die Quittung serviert“, resümierte Hofer die peinliche Anifer Vorstellung bei Langenegg. Zia sorgte zwar per Doppelpack für die zweimalige Führung, aber drei Konter machten Gvozdjar (scheitere wie Altmanninger an Tor-Alu) und Co. den Garaus.