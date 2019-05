GTI-Vortreffen nehmen in Kärnten langsam Fahrt auf

In 17 Tagen startet offiziell das 38. Wörtherseetreffen in Reifnitz. Während sich die Szene rund um das Kultauto allmählich in Kärnten sammelt, treffen die Behörden die letzten Sicherheitsvorkehrungen. In der kommenden Woche sollen auch die mittlerweile bereits berüchtigten Bodenschwellen in Selpritsch errichtet werden. Ein Unfall ereignete sich am Faaker See