Roglic gewinnt Auftakt-Zeitfahren in Bologna!

Roglic gewann vor allem dank seiner Qualität am Berg. Denn nach dem Start in der Innenstadt von Bologna führten die letzten 2,1 Kilometer hinauf zur Basilika der Madonna von San Luca. Erst in dieser Steigung fuhr Roglic den Vorsprung heraus. Als erster Slowene überhaupt durfte er sich ins rosafarbene Trikot des Leaders einkleiden lassen. Der Giro wird am Sonntag mit der zweiten Etappe über 205 Kilometer von Bologna nach Fucecchio fortgesetzt.