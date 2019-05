Halbfinal-Auftaktsieg für Krems gegen Fivers

Topfavorit und Cup-Sieger UHK Krems hat das Auftaktspiel der „best of three“-Halbfinalserie in der Handball-Liga der Männer gewonnen. Die Niederösterreicher, Sieger der Haupt- und Bonusrunde, feierten am Samstagabend einen 30:26-Heimerfolg über Titelverteidiger Fivers WAT Margareten, der am Dienstagabend (18.15 Uhr) im zweiten Match Heimvorteil hat.