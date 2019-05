Polizei nahm Alko-Lenker gefälschten Schein ab

Am Mittwoch gegen 20:30 Uhr wurde der Einheimische in Leutasch aufgrund seines verdächtigen Fahrstil aus den Verkehr gefischt. Ein Alkotest ergab über 1,2 Promille, worauf dem 74-Jährigen der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen wurde. „Im Zuge der Nachbearbeitung wurde nun festgestellt, dass es sich bei dem abgenommenen ,Führerschein‘ um eine Fälschung gehandelt hatte“, heißt es von Seiten der Polizei. Dem Mann wurde seine Lenkberechtigung bereits im Jahre 1999 entzogen.