Mühlviertler bei Unfall im Wald schwer verletzt

Der 37-Jährige wollte am Samstag um 8.45 Uhr auf einem abschüssigen Waldhang einen Baum mit einer Harke wegziehen. Dazu schlug er die Spitze in den Stamm. Aufgrund des Gewicht des Baumstamms löste sich die Harke aber wieder. Die Folge war, dass der Mühlviertler auf der steilen Böschung ausrutschte und sich schwer am Bein verletzte.