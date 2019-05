Hagelsturm: Mailänder Flughafen musste schließen

Nicht nur in Österreich haben teils stürmische Unwetter mit Starkregen die Menschen am Samstag in Atem gehalten: Wegen eines stürmischen Gewitters und heftigen Hagels, der die Landebahnen mit zwei Zentimeter Eis bedeckte, ist der Mailänder Flughafen Mailand Malpensa am Samstagnachmittag über eine Stunde lang geschlossen geblieben.