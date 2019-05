Titelverteidiger Vergne gewinnt Monaco-E-Prix

Vergne feierte in dieser Saison als erster Fahrer den zweiten Sieg, nachdem es zuvor in acht Rennen ebenso viele verschiedene Gewinner gegeben hatte. Hinter dem Briten Oliver Rowland (Nissan) landete Ex-Formel-1-Pilot Felipe Massa (Venturi) auf Platz drei. Es war der erste Podestplatz für den Brasilianer in der Formel E. Das nächste Rennen findet in zwei Wochen (25. Mai) in Berlin statt.