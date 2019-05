83-Jähriger mit Bike über Straße geschlittert

Der Pensionist (83) aus Hüttenberg war am Samstag gegen 13.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der Görtschitztalstraße (B 92) von Vierlinden in Richtung Hüttenberg unterwegs, als er kurz nach Gobertal auf einem geraden Straßenstück den Pkw einer 27-jährigen Frau aus Weitensfeld überholte. Danach geriet der Biker in einer lang gezogenen Linkskurve rechts auf das Straßenbankett und stürzte. Das Motorrad schlitterte 80 Meter die Fahrbahn entlang und kam samt Fahrer in der Fahrbahnmitte zum Stillstand. Der Hüttenberger erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungshubschrauber C 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.