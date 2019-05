Sturm lässt Segeljachten am Zellersee kentern

EIn Unwetter mit Sturm hat am Samstagnachmittag mehrere Boote einer Regatta am Zellersee im Pinzgau zum Kentern gebracht. Wasserrettung und Freiwillige Feuerwehr Zell am See waren im Großeinsatz, um die Segler und die gekenterten Boote zu bergen. Beim sogenannten Ansegeln des gleichnamigen Yachtclubs am Nordufer des Sees seien mehrere Segelboote gekentert, teilten die Retter mit. Auch im Osten Österreichs waren die Einsatzkräfte angesichts zahlreicher Unwetter mit Starkregen am Samstag teilweise im Dauereinsatz. Die Aussichten für den Muttertag sind in weiten Teilen des Landes ebenfalls alles andere als rosig ...