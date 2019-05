Großbrand in Simmering: „Sowas gab es noch nicht“

Auch Geschäftsleuten in unmittelbarer Umgebung machte der Brand am Samstag einen gewaltigen Strich durch die Rechung: Als die Wiener Schwestern Anita und Manuela Müllner ihr Blumengeschäft in der Simmeringer Hauptstraße/Ecke Enkplatz aufsperrten, glaubten sie noch an lukrative Einnahmen anlässlich des bevorstehenden Muttertags. Um 11.15 Uhr klopften allerdings Einsatzkräfte der Feuerwehr an die Tür. Der Brand im Dachgeschoß hatte sich zu diesem Zeitpunkt so gefährlich ausgebreitet, dass sie sofort evakuiert wurden.