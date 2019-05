Tumult nach Tod von Frau in Flüchtlingsunterkunft

Nach dem Tod einer jungen Frau in einer Flüchtlingsunterkunft ist es in Regensburg zu heftigen Zusammenstößen zwischen Bewohnern und der Polizei gekommen. Nach Polizeiangaben wurden Beamte und Rettungshelfer von Bewohnern „bedrängt und angegriffen“, als sie am Samstagvormittag nach einem Notruf in der Flüchtlingsunterkunft eintrafen.