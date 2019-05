Armada vergrößert: USA rüsten gegen den Iran auf

Countdown zum nächsten Krieg? Die USA haben wegen des Konflikts mit dem Iran ihre Militärpräsenz im Nahen Osten verstärkt. Wegen der erhöhten Gefahr eines iranischen Angriffs werde ein Kriegsschiff, die „USS Arlington“, und ein Flugabwehrraketensystem in die Region verlegt, teilte das Pentagon am Samstag mit. Das US-Verteidigungsministerium hatte bereits den Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ und eine Bomberstaffel in den Nahen Osten verlegt und dies damit begründet, dass es Hinweise darauf habe, dass der Iran Angriffe auf US-Truppen unternehmen könne.