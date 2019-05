Ried mit Sieg gegen Lafnitz wieder Tabellenführer

Die SV Ried hat sich in der Zweiten Liga wieder an die Spitze gehievt! Die Innviertler setzten sich am Samstag im Heimspiel der 26. Runde gegen den SV Lafnitz dank Toren von Ante Bajic (55.) und Julian Wießmeier (84.) mit 2:0 durch. Die Gäste waren nach einer Gelb-Roten Karte für Raoul Delgado in der 36. Minute numerisch geschwächt.