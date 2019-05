Raubkunst gerettet: „Ein Leben war nichts wert“

Da war Feuer am Dach bei den Altausseern: „Jeder einzelne von diesen Salzbergleuten war daran interessiert, dass das Bergwerk keinen Schaden nimmt - und auch nicht die Kunstgüter.“ Doch was tun? „Alleine, ohne Schutz irgendeiner militärischen Einheit, hätte sich niemand getraut. Da hätten sie jeden Einzelnen sofort erschossen. In der Zeit war ein Menschenleben überhaupt nichts wert“, erinnert sich Weißenbacher an die ständige Todesangst während der Nazi-Diktatur.