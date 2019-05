Seniorenbund setzt am Tag der Pflege SOS-Rufe ab

Seit 1967 wird am 12.Mai der internationale Tag der Pflege gefeiert. Mit jedem Jahr gewinnt der Tag an Bedeutung. Denn die Zahl der Hochbetagten steigt rasant. Von derzeit 37.000 wird sie in Oberösterreich bis 2040 auf fast 70.000 zunehmen. Deshalb fordert der ehemalige LH und Seniorenbundchef Josef Pühringer Taten.