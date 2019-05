„Alles erinnert an das ungelebte Leben“

Sternenmütter sind als Mütter nicht sichtbar

Weil ihre Kinder es nicht (mehr) sind. Und weil die Gesellschaft tote Kinder am liebsten totschweigt. Sie lassen uns rat- und sprachlos zurück. Dabei würde Claudia so gerne über Emil sprechen. Über den Moment, in dem sie ihn zum ersten Mal in den Armen hielt. Und den, in dem sie ihn in seinen kleinen Sarg legte, den sie selbst bemalt hatte. Über sein Grab, auf dem sich Windräder drehen und Frühlingsblumen blühen und wo sie heute den Muttertag verbringt. Andere Menschen seien oft verunsichert, hätten Angst, Emils Namen auszusprechen, weil sie befürchten, sie könnten alte Wunden aufreißen, erzählt mir Claudia. „Dabei ist Emil sowieso immer präsent. Und die Lücke, die er hinterlassen hat, ständig spürbar.“