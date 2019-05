Psychiatrie-Legende bekämpfte Stigmatisierung

Werner Schöny: Es gibt eine Unzahl von psychischen Erkrankungen. Deshalb kann man nicht verallgemeinern. In meinen Anfangszeiten war es so, dass Patienten oft die Straßenseite gewechselt haben, wenn sie mich gesehen haben, weil sie nicht mit einem Psychiater in Verbindung gebracht werden wollten. Auch heute noch erzählt man sich von einer psychiatrischen Behandlung nicht so wie etwa einer Operation.