Die Rätselecke der „Krone“-Community

Hier das „Krone“ Quiz der Kalenderwoche 20:



Alles Volk ist unter mir, Hohe, Niedre, Männer, Frauen. Allen bin ich gleich bedienet in des Arm‘ und Reichen Haus. Manche Schönheit sah ich bloß, die sonst keiner kann beschauen. Öfters wird in meinem Beisein Liebesglut gelöschet aus.



Die Lösung dieses Rätsel wird in der Kalenderwoche 21 hier veröffentlicht.