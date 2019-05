Grubinger ist wieder einmal wütend

Der Bundeskanzler fordert die Internationale Atomenergiebehörde auf, das AKW Mochovce in der Slowakei zu überprüfen. Eine reine PR-Maßnahme. Die Atomenergiebehörde kontrolliert regelmäßig alle Kraftwerke in Europa. Jahrelang war in dieser Sache öffentlich dazu, weder vom damaligen Außenminister Kurz noch vom jetzigen Bundeskanzler Kurz, etwas zu vernehmen. Wenige Wochen vor der EU-Wahl passt es plötzlich ins Wahlkampfkonzept. Und wieder rückt man einen europäischen Nachbarn - für die schnelle populistische Schlagzeile - in ein schlechtes Licht.