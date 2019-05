Ein großes Dankeschön in der „Krone“

Alles, was ich bin oder was ich hoffe jemals zu werden, verdanke ich meiner Mutter. Es gibt nichts schöneres, wenn deine Mutter mit 65 auch noch mit deinen 40 Jahren deine beste Freundin ist. Und wenn deine Omi mit 87 deine Zweitbeste ist. Ich habe einfach die beste Mama & Großmama. Pferdestehlen geht mit meiner Mama & Oma am Besten!

Bild: Karin Then