„Hier bin ich zu Hause, hier bleibe ich auch“

„Trude hat ein bisschen die Mutterrolle eingenommen“, schildert Wagner. Jeder mache hier eben was er kann, die Menschen organisieren sich so gut es geht selbst. Am Tisch neben an sind die Äpfel inzwischen alle geschält. „Heute machen wir ein Mus“, erklärt Petra Perkmann, die in den „Lebensebenen“ arbeitet. „Wir“ – das sind Mitarbeiter und Bewohner. Denn es stimmt wirklich: Jeder hilft mit, macht so viel, wie er kann und gerne will.