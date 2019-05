Der GAK ist zurück! Sechster Aufstieg in Serie

Vor sechs Jahren gründete sich der Nachfolger des Konkursvereins neu. Damals wagte niemand daran zu glauben, dass schon sechs Jahre später die Rückkehr in den Profifußball stattfinden wird. Doch seit Freitag und dem 2:1 bei Vöcklamarkt steht fest: Der GAK ist in der Saison 2019/20 wieder zweitklassig. „Das war einfach irre! Sechsmal in Folge aufzusteigen ist unglaublich. Mir ist eine große Last von den Schultern gefallen“, schnaufte Trainer David Preiß auch am Tag danach noch durch. „Ich halte nichts von diesen Rechenspielen und habe Ralph Spirk zwei Minuten vor Ende noch gefragt, ob wir jetzt wirklich oben sind. Wir haben sehr gut verteidigt und gegenüber dem Hinspiel ein paar kleine Veränderungen vorgenommen, die gefruchtet haben.“