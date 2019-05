Wunder-Goalie hält vier(!) Elfmeter und trifft

Einen Elfmeter zu halten ist schon schwer genug, geschweige denn von VIER. Das gelang aber dem Torhüter von Perth Glory im Halbfinale der australischen Meisterschaft gegen Adelaide. Das Spiel endete nach regulärer Spielzeit und Verlängerung 3:3, es kam was kommen musste: Elfmeterschießen. Und Liam Reddy, der Torhüter von Perth, der in der Verlängerung am 3:3 nicht ganz schuldlos gewesen war, ahnte wohl selber nicht, was da auf ihn zukommt. Er hielt vier (!) von acht gegnerischen Versuchen und machte einen rein. Selbstsicher und abgebrüht. Das ganze sehen Sie hier im Video. Und Perth steht im Finale in Australien. Ein Wahnsinn, was der Fußball alles noch zu bieten hat.