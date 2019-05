Schock-Nachricht für Fans: Aus für „Die Lochis“

Es folgen rund 14 emotionale Minuten mit zahlreichen Rückblicken auf die unfassbare Band-Geschichte. „Wir haben auf jeden Fall unseren Traum gelebt!“, stellen sie in ihrem YouTube-Video klar. „Oft hatten wir jedoch einfach Angst und haben uns gefragt: `Was passiert eigentlich mit Heiko und Roman? Was passiert mit uns?‘“ Schlussendlich haben sie sich dazu entschieden das Kapitel „Die Lochis“ zu beenden. „Ich hoffe, dass das die Fans einfach auch nachvollziehen können und auch in Zukunft, egal was passiert, weiter an unserer Seite sein werden!“