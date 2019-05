Warriors nach Sieg in Houston im NBA-Halbfinale!

Die Warriors können sich nach der umkämpften Serie gegen die Rockets, die sie im Vorjahr eine Runde später erst in sieben Spielen niedergerungen hatten, nun ein wenig erholen. Das erste Match der Finalserie der Western Conference steht erst am Dienstagabend (Ortszeit/Mittwoch, 3.00 MESZ/live DAZN) in Oakland auf dem Programm. Gegner sind entweder die Denver Nuggets oder die Portland Trail Blazers, die am Sonntag (ab 21.30 MESZ/live DAZN) in einem Entscheidungsspiel den dritten NBA-Halbfinalisten ermitteln.