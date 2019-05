Das erste Forum für alle, die Lehrlinge ausbilden

In einem Vortrag von Ali Mahlodji, Unternehmer, Gründer von whatchado, EU-Jugendbotschafter, Berater und Autor, erfahren die Ausbilder Wissenswertes zum Generation Gap und ihrer Vorbildfunktion in der Lehrlingsausbildung. Exkursionen zu Stahlbau Grabner und Rogner Bad Blumau sowie weitere spannende Impulsvorträge stehen am Programm. Anmeldungen: vanessa.baumgartner@stmk.wifi.at oder 0…316/602-490.