„Dancing Stars“-Aufreger bescheren ORF Top-Quoten

Was war das für eine Staffel! Der Wirbel um Stefan Petzner und seine tänzerische Leistung ließ Foxtrott, Walzer und Co. - und so manchen anderen Kandidaten - teilweise zur Nebensache bzw. Nebendarsteller werden. Von Handgreiflichkeiten, Verleumdungen und Schiebung war zeitweise die Rede, nicht nur dank Karina Sarkissovas Wortspenden ging es an den Freitagabenden hochexplosiv zu. Dem Format hat die Dauerpräsenz in den Medien jedenfalls keinesfalls geschadet. Der ORF durfte sich im Durchschnitt über 803.000 Seher und einen Marktanteil von 29 Prozent freuen.