„Ist für uns ein großer Vorteil“

Dazu bringt die Liga der Stars einen Millionenregen. Die Bullen stehen so gut da, dass die deutsche Bundesliga nach Trainern und Spielern laut „Bild“ nun auch an Bullen-Führungskräften interessiert sein soll. Konkret: Schalke an Freund. „Man kennt sich in der Branche gut. Aber mit so etwas habe ich mich nicht befasst, es war nie Thema. Mir macht die Arbeit hier großen Spaß!“ Freude bereiten Freund etwa Leihspieler, wenn sie sich prächtig entwickeln. Sekou Koita ist einer von ihnen. Der 19-Jährige kickt für Wolfsberg - noch: „Ja, die Chance, dass er ab Sommer bei uns in Salzburg ist, besteht!“