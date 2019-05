Der ferngesteuerte Austern-Frachter

Firmenchef: "Zu sehen, wie alles funktioniert, ist fantastisch“

Das zwölf Meter lange Schiff war mit fünf Kilo Austern in Richtung Belgien unterwegs. Auf dem Rückweg nahm es dann Bier mit. „Diese Reise ist seit Monaten in der Planung. Zu sehen, wie alles funktioniert, ist fantastisch“, freute sich Ben Simpson von SEA-KIT International Ltd. Über die erfolgreiche Jungfernfahrt. „Das Potenzial des Schiffs liegt in seiner Fähigkeit, sich an vielen verschiedenen Aufgaben anzupassen - sei beim Transit, bei hydrographischen Messungen, bei Umweltmissionen oder bei der Sicherheit auf See. Wir sind sehr erfreut, die Technologie an ihre Grenzen zu bringen und zu sehen, was wir erreichen können“, kündigte Simpson an.