Rapids Vorsatz: Ohne Rückfall zum Etappenziel!

Darauf hofft auch Christopher Dibon (oben im Bild mit Kühbauer). Der Innenverteidiger ging in der Südstadt quasi doppelt in die Offensive: Er traf zum Sieg und sprach die Abwehrschwäche bei Standards an. Auch gestern. „So zwei Tore zu bekommen – da braucht’s kein Talent, sondern nur hellwach zu sein. Aber das haben wir gut analysiert“, verriet Dibon, der auch beim letzten Duell in Innsbruck getroffen hatte. Und nach Verletzungen wieder fit ist. „Ich muss gescheit sein und auf meinen Körper hören. Ich genieße jedes Spiel.“