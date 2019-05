Dänischer Teenager hungert gegen die Klimakrise

Im Kampf gegen die Klimakrise greift ein dänischer Teenager zu drastischen Mitteln: Der junge Mann ist in Hungerstreik getreten, diesen will er bis zur Parlamentswahl in seiner am 5. Juni durchziehen. „Ich will, dass die Politiker in Dänemark aufwachen und endlich etwas für das Klima tun“, sagt der junge Mann aus Frederikshavn im hohen Norden Dänemarks.