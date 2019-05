Es ist Eiszeit: „Schauen von Spiel zu Spiel!“

Beim Start in eine A-WM machte Österreichs Eishockey-Team in der jüngeren Vergangenheit gute Figur: 2015 gelang in Prag gegen die Schweiz ein 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen, im Vorjahr in Kopenhagen warteten im ersten Match ebenfalls die Eidgenossen: Auch da bot das ÖEHV-Team eine tolle Leistung, verlor gegen den späteren Vizeweltmeister knapp mit 2:3 nach Verlängerung.