Thiem: „Madrid wird langsam meine Lieblingsstadt“

Dominic Thiem in Topform! Österreichs Tennis-Held bezwang im Viertelfinale den 20-fachen Grand-Slam-Sieger Roger Federer (Sz) 3:6, 7:6, 6:4 und kämpft heute (ab 16 Uhr live auf ServusTV) beim 1000er-Klassiker in Madrid gegen Novak Djokovic (Ser) um das dritte Endspiel in Serie. „Die Belastung gegen Roger war extrem“, stöhnte Thiem.