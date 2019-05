0:0 in Leipzig - FC Bayern ist noch NICHT Meister!

Am kommenden Samstag tritt der BVB beim Vierten Mönchengladbach an - die Bayern wiederum empfangen die von Adi Hütter betreute Frankfurter Eintracht, die so wie Gladbach noch um eine Champions-League-Teilnahme kämpft. David Alaba und Co. reicht ein Punkt zum Titel, weil sie die deutlich bessere Tordifferenz aufweisen. Vorzeitig geklärt ist die Abstiegsfrage: Hannover und Nürnberg müssen in die Zweite Liga, Stuttgart tritt in der Relegation an - gegen den Dritten der zweithöchsten Spielklasse.