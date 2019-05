Altach kommt nicht über 2:2 gegen Admira hinaus!

Die erste Viertelstunde in der Cashpoint-Arena hatte es in sich. Altach, wo es im Hintergrund weiter Verhandlungen um den Verbleib von Trainer Alex Pastoor gibt, legte bei strömendem Regen vor. Nach einem Fehlpass der Gäste im Spielaufbau startete der Konter, Oum Gouet traf per leicht abgefälschtem Fernschuss zur raschen Altacher Führung. Diese sollte nicht nur kurz währen, sondern in den kommenden acht Minuten gar gedreht werden. Zunächst konnte Schmidt nach einem Pusch-Freistoß völlig unbeachtet volley abschließen, dann lenkte Anderson eine Hereingabe von Pascal Petlach ins eigene Tor. Beide Male offenbarten die Altacher Konzentrationsmängel. Doch auch die Admira ließ Chancen zu: Bei einem Freistoß kam Benedikt Zech fünf Meter vor dem Tor frei zum Kopfball, ließ die Möglichkeit auf Altachs Führung zu diesem Zeitpunkt (11.) aber liegen.