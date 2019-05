Wolff zu Abschiedsgerüchten: „Das sind Fabeln“

Der designierte neue Daimler-Chef Ola Källenius, der Ende Mai Dieter Zetsche an der Spitze des Konzern ablösen wird, ist laut Wolff einer, „dem die Formel 1 am Herzen liegt. Aber andererseits auch einer mit knallhartem Kalkül.“ Der Schwede kündigte bereits an, Daimler zu einem grüneren Image verhelfen zu wollen. Laut Wolff ist Källenius aber vom Marketing-Wert der Königsklasse überzeugt. „Wir generieren damit einen riesigen Mediengegenwert, deshalb stellt es niemand infrage“, sagte Wolff.