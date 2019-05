Neuer Anlauf für die Transparenz

17,7 Milliarden oder auch 4,8 Prozent der Wirtschaftsleistung - so hoch war das Fördervolumen, das im Jahr 2017 ausgeschüttet wurde. Wohin welche Förderungen in welcher Höhe fließen, ist nach wie vor oft undurchsichtig - trotz der vor einem Jahrzehnt von Rot-Schwarz gestarteten Transparenzdatenbank. Um diese weiterzuentwickeln, hat Türkis-Blau Ende 2018 eine Novelle in Begutachtung geschickt. Im Jänner trudelten einige kritische Stellungnahmen - vor allem seitens der Länder - ein. Seither wurde es still um das Vorhaben.