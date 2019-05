Doch kein Bündnis für Pflicht zur Masern-Impfung

Ministerin will bloß Bewusstseinsbildung

Auch Ministerin Beate Hartinger-Klein von der FPÖ will lieber auf „Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung“ setzen. Haberlander bedauert es vor allem, dass auf diese Weise bei Babys leider kein lückenloser Impfschutz gegen die wegen ihrer Nebenwirkungen so gefährlichen Masern erreicht wird.