Die nächsten Schönheiten: Eine echte Wonne

Die Maibaum-Bewerber haben sich heuer besonders herausgeputzt. In St. Michael im Lungau posiert die Landjugend mit ihrem 30 Meter-Baum und verschönert ihn gleich noch mit einem symbolischen Herzerl. In Radstadt glänzt der Trachtenverein D´Goastoana mit Maibaum-Pracht. Und auch „hoch oben“ in Bad Dürrnberg wurde ein Baum gestemmt. Überall tolle Anblicke!