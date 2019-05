Armutsbekämpfung: Ein Tropfen auf dem heißen Stein

Mit neuer Steuerreform, Familienbonus, Mindestsicherung etc. soll die Zahl der 1,2 Millionen Armen weiter sinken. Entscheidender allerdings sind Jobs. Arm ist laut Statistik, wer maximal 60% des in Österreich üblichen mittleren Haushaltseinkommens hat. Für eine Person sind das 1259 Euro monatlich, für zwei Erwachsene plus zwei Kinder 2643 Euro. Nach dieser Definition gelten 1,23 Millionen Menschen oder 14,3 Prozent der Bevölkerung als arm; im Europavergleich relativ wenige (siehe Tabelle) und immerhin 187.000 weniger als noch 2008.