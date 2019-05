Innsbrucks BM Willi putzt gegen 1,50-Euro-Jobs

Bauhof Innere Stadt, 5 Uhr früh. Die Mitarbeiter sind startklar. Unter ihnen ein Promi in Arbeitsmontur. Georg Willi, Innsbrucks Bürgermeister, löste am Freitag ein Versprechen ein. Eigentlich wollte er in Begleitung des Innenministers kommen. Wie berichtet, hatte Willi in der Debatte um die 1,50 €-Jobs für Asylwerber Kickl in einem offenen Brief eingeladen, sein Vorhaben bei einer Frühschicht des Innsbrucker Straßendienstes zu überdenken. Bauhöfe sind häufige Einsatzgebiete für Asylwerber. Diese dürfen nicht arbeiten, aber in Gemeinden mithelfen. 3 Euro zahlt Innsbruck dafür.