Jugendlicher bedroht 19-Jährigen mit einer Axt

Ein Jugendlicher (19) attackierte am Mittwoch in einer Flüchtlingsunterkunft in Anthering (Flachgau) einen gleichaltrigen Afghanen: Zuerst ging er mit der Faust auf ihn los, anschließend schlug er ihn mit einer Bierflasche. Damit nicht genug: Aus seinem Zimmer holte der Angreifer eine Axt und ging auf den jungen Mann zu. Die Anwesenden konnten den 19-Jährigen aber aufhalten und nahmen ihm die Axt sofort ab.