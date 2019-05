Tattoo-König Mario Barth rockt jetzt Nashville

Zur Zeit arbeitet das Duo in Nashville, Tennessee, an einem Country-Rock-Album. An einer der ersten Adressen der Stadt - „hier atmet man an jeder Hausecke Musik“ - feilt Country-Ikone Kent Wells, der an der Seite von Dolly Parton zum Hitproduzenten wurde, mit an den neuen Nummern. Barth: „Das Album selbst präsentieren wir dann aber schon in Graz. Mit einem großen Benefizkonzert auf den Kasematten!“ Schließlich ist das Projekt ja insbesondere auf Live-Auftritte ausgelegt.