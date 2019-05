Liga ermittelt! Wr. Neustadt droht Lizenzentzug

Die Bundesliga greift durch! Nach den schweren Vorwürfen von Ex-Trainer Gerhard Fellner in der „Krone“ hat der Senat 5 (Lizenzausschuss) ein Disziplinarverfahren gegen den SC Wiener Neustadt eingeleitet. Der Strafrahmen bei Verstößen gegen die Lizenzkriterien reicht von einer Verwarnung über eine Geldstrafe bis hin zu einem Punkteabzug oder Lizenz- bzw. Zulassungsentzug. Das verkündete die Liga am Freitag in einer Aussendung.