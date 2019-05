Was Harry nach dem Tod seiner Mutter vermisste

Strampelanzug als Geschenk

In Den Haag wurde Harry auch von Prinzessin Margriet, Ehrenvorsitzende der Spiele, empfangen. Die Tante von König Willem-Alexander schenkte dem Prinzen einen kleinen Strampelanzug. „Die Invictus Games verändern Leben“, sagte der Prinz, der selbst in Afghanistan gedient hatte. Zu den Spielen im Mai 2020 werden mehr als 500 Teilnehmer aus 19 Ländern erwartet. Das lateinische Wort „invictus“ bedeutet „unbesiegt“. Der Name soll symbolisieren, dass die Soldaten sich nicht von ihren Beeinträchtigungen haben unterkriegen lassen.