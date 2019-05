Bürgermeister betrog seine Gemeinde um 9000 Euro

„Sie waren die Hauptfigur“

Das Schöffengericht wertete den bisher ordentlichen Lebenswandel, das Teilgeständnis, das lange Zurückliegen der Taten und dass es teilweise beim Versuch geblieben war als mildernd. Als erschwerend wurde das Zusammentreffen mehrere Verbrechen und Vergehen erachtet. „Sie waren die Hauptfigur in dem Ganzen“, betonte der vorsitzende Richter am abschließenden fünften Verhandlungstag in Richtung des Erstangeklagten. Neben der bedingten Haft fasste der 49-Jährige 2520 Geldstrafe aus, zudem muss er 7000 Euro an die Gemeinde bezahlen. Der Verteidiger des Ex-Ortschefs und der Staatsanwalt gaben keine Erklärung zum Urteil ab.