Betrüger versprach Frau 30.000 Euro Gewinn

Wer träumt nicht davon, auf einen Schlag reich zu werden? Doch wenn das vermeintlich schnelle Geld auf allzu einfache Art und Weise lockt, sollte man vorsichtig sein - so wie eine Frau aus dem Bezirk Neusiedl. Sie erhielt einen Anruf von einem unbekannten Mann, der ihr einen Gewinn von 30.000 Euro versprach. Um an die Summe zu gelangen, müsse sie jedoch die entstehenden Notariatskosten und Spesen in der Höhe von 1000 Euro in Form von „Bitpanda“, einer Art Kryptowährung, an ihn überweisen. Da schrillten bei der 45-Jährigen alle Alarmglocken und sie legte auf. Doch der Betrüger ließ nicht locker und kontaktierte sein Opfer erneut. Dabei drohte er der Burgenländerin damit, die vermeintlich angefallenen Spesen gerichtlich einzuklagen.