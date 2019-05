Employed To Serve: Ein Herz für die Jugend

Lösung statt Verzweiflung

All diese Probleme junger Menschen haben Employed To Serve mitunter am eigenen Leib erfahren. 2012 formierte sich die Band in der Arbeiterstadt Woking, einem eher desillusionierenden Gebiet außerhalb Londons, um mit einer brachialen Mischung aus US-Hardcore und groovendem Metal über die wirklich wichtigen Themen des Lebens zu singen. Ungeschönt, ungefiltert, unzensiert. Ihr zweites Werk „The Warmth Of A Dying Sun“ wurde vor zwei Jahren nicht nur zum Album des Jahres der Szenebibel „Kerrang!“ gewählt, sondern hat sich aufgrund der Auseinandersetzung mit den dunklen Seiten der Realität auch einen Platz außerhalb der eng gesteckten Nischengrenzen erkämpft. Employed To Serve suhlen sich aber keinesfalls in der Negativität, sondern suchen nach Lösungsmöglichkeiten. Sie bilden die Kompromisslosigkeiten des Lebens authentisch ab, stellen aber sicher, dass am Ende alles gut wird. „There’s Hope For Tomorrow“, schallt es im Schlusstrack „Bare Bones On A Blue Sky“ aus dem Äther und nach einer knappen Dreiviertelstunde humaner Dystopie lechzt man förmlich nach diesem letzten Funken Lebensfreude, der einem aus den dunkelsten Zeiten zu ziehen vermag.